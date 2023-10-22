  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den son dakika Filistin kararı! Türk uçağı gün ağarınca havalanacak

WhatsApp saatler sonra bu telefonlarda çalışmayacak! Aman dikkat, kötü sürprizle karşılaşmayın

Kassam Tugayları gündemi altüst edecek duyuruyu az önce yaptı: Katar'ı bilgilendirdik ama onlar reddetti

Yüzde 8’lik olan, ilgi çeken o rakam: Kapış kapış satılıyor! Araçlarını elinde tutanlar, ikinci el alınan araçlarda avantaj var!

O ilimizde toplu ulaşıma tepki çeken zam! Zamdan memnun olan da var

ABD'nin planı ve Fed'in kararı olumsuz etki edecek yorumu getirildi! Dünyayı dehşete düşüren o şok tahmin

Bir sen eksiktin alçak! İsrail bayrağı açarak Kur'an-ı Kerim'e saldırdı

Halka arz edildiğinde kapış kapış alınan o hisseyle ilgili şok karar! Tavan tavan gidiyordu, yasaklandı

Kartlar dağıtılıyor: Eylül- Ekim'de Huawei devi, Çin’de milyonlarca adet sattı! Öngörü: Pazarı altını üstüne getirebilir!

Hamas yetkilisinin oğlu İsrail ajanı çıktı! Babasını bile sattı, böyle alçaklık görülmedi
Otomotiv Türkiye'de milyonlarca TL'den rekor satış patlaması başladı: 9 Ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı! Bu kadarı beklenmiyordu
Otomotiv

Türkiye'de milyonlarca TL'den rekor satış patlaması başladı: 9 Ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı! Bu kadarı beklenmiyordu

Yeniakit Publisher
2023-10-22 08:37:00 - 2023-10-22 09:05:48
Türkiye'de milyonlarca TL'den rekor satış patlaması başladı: 9 Ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı! Bu kadarı beklenmiyordu

Türkiye otomobil pazarında araçlar kapış kapış gidiyor! Şaşkına çeviren rakam Elektrikli otomobil satışları, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 862,8 artarak 39 bin 51 adete ulaştı. Milyonlarca liradan satılacak

Türkiye'de 9 Ayda 39 Bin Elektrikli Otomobil Satıldı: Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 862,8 artarak 39 bin 51 adete ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artarak 857 bin 575 adet olarak kayda geçti.

Otomobil satışları ise söz konusu dönemde yüzde 67 artışla 666 bin 890 ve hafif ticari araç satışları yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu.

Benzinli Otomobiller Liderliği Koruyor

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 9 ayında benzinli otomobiller 448 bin 152 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 102 bin 184 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 70 bin 72, otogazlı otomobil satışları da 7 bin 431 adet oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elektrikli otomobil satışları ise 39 bin 51 adetle otogazlı otomobil satışlarının çok üzerinde kalmaya devam etti.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 bin 56 elektrikli otomobil satılmıştı.

Elektrikli Otomobil Satışlarında Yüzde 862,8 Artış

Benzinli otomobil satışları bu yılın 9 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,6, dizel otomobil satışları yüzde 49,1 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 9,8 yükseldi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 71,4 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 862,8 artış kaydetti.

Elektriklinin Payı Yükselmeye Devam Ediyor, Binlerce satılacak

Ocak-Eylül 2022'de yüzde 69,9 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde 67,2'ye geriledi.

Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 17,2'den 15,3'e ve otogazlı otomobillerin payı 1,7'den 1,1'e geriledi.

Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 1'den 5,9'a yükselirken hibrit otomobillerin payı 10,2'den 10,5'e çıktı.

Elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 16,4'ü elektrifikasyona sahip araçlardan oluştu.

Öte yandan birçok marka, daha önce yaptığı iddialı modellerini yıl içinde Türkiye pazarında satışa sunmaya devam ediyor.

Türkiye'de o modeli herkes kapış kapış almaya başladı: Ayda 10.000 TL taksitle otomobil müjdesi! Duyurdular
Türkiye'de o modeli herkes kapış kapış almaya başladı: Ayda 10.000 TL taksitle otomobil müjdesi! Duyurdular

Otomotiv

Türkiye'de o modeli herkes kapış kapış almaya başladı: Ayda 10.000 TL taksitle otomobil müjdesi! Duyurdular

Rusya duyurdu: vatandaşlar için gelen Sberbank'tan İslami bankacılığı adımı! Ülkede gündeme oturdu
Rusya duyurdu: vatandaşlar için gelen Sberbank'tan İslami bankacılığı adımı! Ülkede gündeme oturdu

Dünya

Rusya duyurdu: vatandaşlar için gelen Sberbank'tan İslami bankacılığı adımı! Ülkede gündeme oturdu

Biden'in söylediği sözler: Hamas eylemleri İsrail- Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vermek için yapıldı! Dananın kuyruğu kopacak!
Biden'in söylediği sözler: Hamas eylemleri İsrail- Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vermek için yapıldı! Dananın kuyruğu kopacak!

Aktüel

Biden'in söylediği sözler: Hamas eylemleri İsrail- Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vermek için yapıldı! Dananın kuyruğu kopacak!

Türkiye hedefte! Öyle bir rezerv keşfi yapıldı ki: Malatya, Eskişehir ve Isparta'da...O enerji kaynağı olacak! Mucize akaryakıt
Türkiye hedefte! Öyle bir rezerv keşfi yapıldı ki: Malatya, Eskişehir ve Isparta'da...O enerji kaynağı olacak! Mucize akaryakıt

Ekonomi

Türkiye hedefte! Öyle bir rezerv keşfi yapıldı ki: Malatya, Eskişehir ve Isparta'da...O enerji kaynağı olacak! Mucize akaryakıt

Türk polisi, Türkiye'yi zehir tacirlerinden koruyor! Darbe vuruldu: Türkiye'ye İran'dan gelen araç durduruldu
Türk polisi, Türkiye'yi zehir tacirlerinden koruyor! Darbe vuruldu: Türkiye'ye İran'dan gelen araç durduruldu

Aktüel

Türk polisi, Türkiye'yi zehir tacirlerinden koruyor! Darbe vuruldu: Türkiye'ye İran'dan gelen araç durduruldu

Meksika'da yapılan uyarı: kıyamet gibi dev Norma Kasırgası geliyor diye ilan etti! Hala binlerce turist var uyarısı
Meksika'da yapılan uyarı: kıyamet gibi dev Norma Kasırgası geliyor diye ilan etti! Hala binlerce turist var uyarısı

Dünya

Meksika'da yapılan uyarı: kıyamet gibi dev Norma Kasırgası geliyor diye ilan etti! Hala binlerce turist var uyarısı

Arjantin'den duyurdu: Ekonomik krizin gölgesinde, görülmemiş değişimler! Halk yeni devlet başkanını seçecek
Arjantin'den duyurdu: Ekonomik krizin gölgesinde, görülmemiş değişimler! Halk yeni devlet başkanını seçecek

Dünya

Arjantin'den duyurdu: Ekonomik krizin gölgesinde, görülmemiş değişimler! Halk yeni devlet başkanını seçecek

İtalya'da olan Can Yaman'dan skandal çıkış: Telefonu o an yere fırlattı! Bu tepkisi 'Yok artık' dedirtti, tepki yağıyor!
İtalya'da olan Can Yaman'dan skandal çıkış: Telefonu o an yere fırlattı! Bu tepkisi 'Yok artık' dedirtti, tepki yağıyor!

Aktüel

İtalya'da olan Can Yaman'dan skandal çıkış: Telefonu o an yere fırlattı! Bu tepkisi 'Yok artık' dedirtti, tepki yağıyor!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23