Türkiye'de mevsimin ilk karı yağdı! Güne beyaz örtüyle uyandılar

Sıcak yaz günlerini geride bıraktığımız şu günlerde Ardahan'ın Çıldır ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

Son yıllarda yapılan yatırımlarla turistlerin ilgi odağı olmaya başlayan Çıldır'da vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyandı. Güne ilçenin yüksek kesimlerine yağan kar örtüsüyle başlayan ilçe halkı, "Bu sene erken yağdı. Beklemiyorduk" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

KAZLAR KARLA BULUŞTU

Bölge halkı açısından özellikle kış aylarında önemli bir geçim kaynağı olan kazlar da erken yağan karın tadını çıkardı.