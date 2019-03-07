Türkiye'de lisanslı her 3 sporcudan biri kadın





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye'de lisanslı kadın sporcu sayısı son 17 yılda 25 kat artarken, genele bakıldığında yüzde 34'lük bir bölümü oluşturdu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 60 federasyon içinde yapılan değerlendirmede, Türkiye'de toplam 4 milyon 983 bin 506 lisanslı sporcu bulunurken, bunların 1 milyon 679 bin 471'i kadınlardan oluştu.

Türkiye'de 2002 yılında sadece 66 bin 356 olan lisanslı kadın sporcu sayısı, dün itibarıyla 1 milyon 679 bin 471'e ulaştı.





- Satranç lider





Türkiye Satranç Federasyonu, en fazla lisanslı kadın sporcuya sahip federasyon oldu.

Spor branşlarında satranç, 293 bin 725 lisanslı kadın sporcu sayısıyla ilk sırada yer aldı. 187 bin 834 ile voleybol ve 159 bin 66 ile tekvando, satrancın ardından sıralandı.

Yeni kurulan federasyonlar arasında yer alan Türkiye E-Spor Federasyonu da 21 lisanslı kadın sporcu sayısıyla federasyonlar içinde 60. ve son sırada kaldı.

Lisanslı kadın sporcu sayısında yeni kurulan bir diğer federasyon olan Türkiye Kaykay Federasyonu 99 ile sondan ikinci, Türkiye Curling Federasyonu da 398 ile sondan üçüncü oldu.





- Kadınlar, erkekleri geride bıraktı





Türkiye'deki 60 federasyondan 6'sında lisanslı kadın sporcu sayısı, erkekleri geride bıraktı.

Binicilik, buz pateni, cimnastik, dans sporları, halk oyunları ve voleybol, lisanslı sporcu sayısında kadınların, erkeklere egemen olduğu branşlar olarak dikkati çekti.

Söz konusu 6 federasyonda lisanslı sporcu sayıları şöyle: