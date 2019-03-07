0553 313 94 23

Türkiye'de lisanslı her 3 sporcudan biri kadın

- 60 federasyon içinde yapılan değerlendirmede, lisanslı kadın sporcu sayısı, son 17 yılda 25 kat arttı- Türkiye'de toplam 4 milyon 983 bin 506 lisanslı sporcu bulunurken, kadın sporcuların sayısı 1 milyon 679 bin 471'e ulaştı- En fazla lisanslı kadın sporcu Türkiye Satranç Federasyonunun bünyesinde bulunurken, Türkiye E-Spor Federasyonu ise bu sıralamada en son basamakta yer aldı

07 Mart 2019 Perşembe 12:20
Türkiye'de lisanslı her 3 sporcudan biri kadın


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye'de lisanslı kadın sporcu sayısı son 17 yılda 25 kat artarken, genele bakıldığında yüzde 34'lük bir bölümü oluşturdu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 60 federasyon içinde yapılan değerlendirmede, Türkiye'de toplam 4 milyon 983 bin 506 lisanslı sporcu bulunurken, bunların 1 milyon 679 bin 471'i kadınlardan oluştu.

Türkiye'de 2002 yılında sadece 66 bin 356 olan lisanslı kadın sporcu sayısı, dün itibarıyla 1 milyon 679 bin 471'e ulaştı.


- Satranç lider


Türkiye Satranç Federasyonu, en fazla lisanslı kadın sporcuya sahip federasyon oldu.

Spor branşlarında satranç, 293 bin 725 lisanslı kadın sporcu sayısıyla ilk sırada yer aldı. 187 bin 834 ile voleybol ve 159 bin 66 ile tekvando, satrancın ardından sıralandı.

Yeni kurulan federasyonlar arasında yer alan Türkiye E-Spor Federasyonu da 21 lisanslı kadın sporcu sayısıyla federasyonlar içinde 60. ve son sırada kaldı.

Lisanslı kadın sporcu sayısında yeni kurulan bir diğer federasyon olan Türkiye Kaykay Federasyonu 99 ile sondan ikinci, Türkiye Curling Federasyonu da 398 ile sondan üçüncü oldu.


- Kadınlar, erkekleri geride bıraktı


Türkiye'deki 60 federasyondan 6'sında lisanslı kadın sporcu sayısı, erkekleri geride bıraktı.

Binicilik, buz pateni, cimnastik, dans sporları, halk oyunları ve voleybol, lisanslı sporcu sayısında kadınların, erkeklere egemen olduğu branşlar olarak dikkati çekti.

Söz konusu 6 federasyonda lisanslı sporcu sayıları şöyle:

FEDERASYONERKEKKADINTOPLAM
BİNİCİLİK 3.1603.3396.499
BUZ PATENİ1.9683.0845,052
CİMNASTİK28.92149.91978.840
DANS SPORLARI5.6619.11314.774
HALK OYUNLARI57.38484.820142.204
VOLEYBOL112.016187.834299.850

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:20
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. e-spor
  3. kadın sporcu
  4. lisanslı sporcu sayısı
  5. Satranç
  6. Türkiye E-Spor Federasyonu
  7. Türkiye Satranç Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocukları ve aileleri tehdit eden Momo’ya karşı uyarı
    1. Çocukları ve aileleri tehdit eden..
    2. Ilgaz kızakseverlerin de gözdesi
    3. Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor maçı..
    4. Belediye Başkanı Kara’nın Regaip..
    5. Havada elektrik, bizde yorgunluk
    6. Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü, 10..
    7. CHP ve İYİ Parti'nin müttefiki HDP'den..
    8. Iğdır’da uzman çavuş kazara vuruldu
    9. Siverek İdare Binası hizmete sunuldu
    10. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    11. Alanya’da jandarmadan öğrencilere..
    12. Konya’da çocukların fener alayı..
    13. Çocuk işçiliği ile mücadele toplantısı..
    14. Kahire'nin batısında 7 militan öldürüldü
    15. Kılıçdaroğlu: "Muhtarlar bu toplumun..
    16. "Garanti ile Geleceği Kodla"..
    17. Cizre’de üstyapı çalışmaları devam..
    18. "Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma"..
    19. AUSDER zirvesinden Kocaeli ödülle döndü
    20. Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı
    21. Şehzadeler’den amatör spora 151 bin..
    22. Çorlu’da Kablo Teknolojileri..
    23. Osmangazi’de aşıklar gecesi
    24. MSÜ başvurularında ikinci şans
    25. Antalya'daki yerleşik yabancılar..
    26. Tercan Belediyesi son meclis..
    27. Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor
    28. FÜ ile İŞKUR arasında iş birliği..
    29. MTDF Başkanı Öter’den 8 mart açıklaması
    30. Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!