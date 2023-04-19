Türkiye'de küresel çelik talebinde artış beklentisi: Artışına yakın takip! Dünya Çelik Birliği mesajı... Tonlarca

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), küresel çelik talebinin bu yıl yüzde 2,3 artarak 1,822 milyar tona yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Birlik, küresel çelik talebine ilişkin tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, küresel çelik talebinin bu yıl yüzde 2,3 artarak 1,822 milyar tona ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Dünya Çelik Birliği, daha önceki tahminlerinde, küresel çelik talebinin bu yıl yüzde 1 artacağını öngörmüştü.

Gelecek yıla ilişkin tahminlerin de paylaşıldığı açıklamada, küresel çelik talebinin 2024'te yüzde 1,7 artarak 1,854 milyar tona yükselmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "İmalatın toparlanmaya öncülük etmesi bekleniyor ancak yüksek faiz oranları çelik talebini baskılamaya devam edecek" denildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'de çelik talebinin yüzde 7,4 artması bekleniyor

Türkiye'ye ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, Türkiye'de baz etkisi ve deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde yeniden inşa ve güçlendirme çalışmaları dikkate alındığında inşaat sektörünün yüzde 15 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, çip tedarik sorunundan kaynaklanan sıkıntıların hafiflemesiyle otomotiv üretiminin de yüzde 2,5 artmasının beklendiği kaydedildi.

Birliğin açıklamasında, ülkede 2022'de yüzde 2,6 düşen çelik talebinin 2023'te yüzde 7,4 ve 2024'te yüzde 6 artmasının öngörüldüğü bildirildi.