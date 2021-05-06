Türkiye'de kullanım onay verilmişti! Sputnik V aşısıyla ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye geleceğini duyurduğu Sputnik V aşısıyla ilgili yeni araştırma yapıldı.Bakan Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, önümüzdeki 6 ay içerisinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının Türkiye'ye geleceğini ve ilk sevkiyatın mayıs ayında yapılacağını bildirmişti.

"Yan etki gözlenmedi"

Türkiye'de gözler Sputnik V aşısının geleceği tarihe çevrilirken, Türk Toraks Derneği'nden aşının etkinlik oranına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 20 bin gönüllü üzerinde yapılan araştımalar neticesinde aşının etkinliğinin yüzde 91.6 olduğu ve önemli bir yan etkisinin olmadığı gözlenmiştir" denildi.

Kolay saklanması nedeniyle dikkat çekiyor

Türk Toraks Derneği'nden yapılan açıklamada, DSÖ ve EMA tarafından henüz onaylanmayan Sputnik V aşısının 60 kadar ülkede ruhsatlandırıldığı ya da acil kullanım izni aldığı belirtilirken, "Aşı, ucuz ve etkili olması, saklanması ve taşınmasının kolay olması nedeniyle ilgi çekmektedir" detayına yer verildi.



