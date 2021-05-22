Koronavirüs sebebiyle kaç kişi öldü? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Şimdiye kadar ülkemizde yaklaşık 28 milyon doz aşı uygulandı. Önümüzdeki günlerde Alman, Çin ve Rus aşıları teslimatları gerçekleşecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayında 20 yaş üstü herkesin ilk doz aşını olacağını ifade etti. Salgının sonuna yaklaşılmak üzere olunduğu ancak kurallara aynı şekilde uyulması gerektiğini belirten uzmanlar şayet hedefe ulaşılırsa eylül, ekim aylarında toplumsal bağışıklığın kazanılacağını belirtiyor. Peki, şimdiye kadar ülkemizde kaç kişi koronadan vefat etti?

Türkiye'de koronadan kaç kişi vefat etti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mayıs 2020'de ülkemizdeki ilk vakanın tespit edildiğini açıklandı. Geride kalan sürede ülkemizde toplam 51.950.729 test yapıldı. Toplam vaka sayısı 5.169.951 olurken salgın sebebiyle 45.840 kişi yaşamını yitirdi. Bu süreçte 4.998.639 kişi ise sağlığına kavuştu.