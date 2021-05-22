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Sağlık Türkiye'de koronadan kaç kişi vefat etti?
Sağlık

Türkiye'de koronadan kaç kişi vefat etti?

Türkiye'de kaç kişi korona oldu? Türkiye'de ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından ne yazık ki vefat haberleri gelmeye başladı. Sonbahara kadar yoğun aşılama çalışmasıyla salgının sonunun getirilmesi amaçlanıyor. Geride kalan bir yılı aşkın sürede ülkemizde kaç vaka görüldü, kaç kişinin yaşamını yitirdiği merak ediliyor. Peki, koronadan kaç kişi öldü?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 15:41:00 -
Türkiye'de koronadan kaç kişi vefat etti?

Koronavirüs sebebiyle kaç kişi öldü? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Şimdiye kadar ülkemizde yaklaşık 28 milyon doz aşı uygulandı. Önümüzdeki günlerde Alman, Çin ve Rus aşıları teslimatları gerçekleşecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayında 20 yaş üstü herkesin ilk doz aşını olacağını ifade etti. Salgının sonuna yaklaşılmak üzere olunduğu ancak kurallara aynı şekilde uyulması gerektiğini belirten uzmanlar şayet hedefe ulaşılırsa eylül, ekim aylarında toplumsal bağışıklığın kazanılacağını belirtiyor. Peki, şimdiye kadar ülkemizde kaç kişi koronadan vefat etti?

Türkiye'de koronadan kaç kişi vefat etti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mayıs 2020'de ülkemizdeki ilk vakanın tespit edildiğini açıklandı. Geride kalan sürede ülkemizde toplam 51.950.729 test yapıldı. Toplam vaka sayısı 5.169.951 olurken salgın sebebiyle 45.840 kişi yaşamını yitirdi. Bu süreçte 4.998.639 kişi ise sağlığına kavuştu.

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