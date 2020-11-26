"Türkiye'de Kömür ve Gelecek Projeksiyonları" paneli

ANKARA (AA) - Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye'nin enerji denkleminde kömürün payının yaklaşık yüzde 26,4 olduğunu belirterek, "Bu oran 2050'de yüzde 19,4'e ve 2100'de yüzde 14,8'e düşecek." dedi.

Akyener, TESPAM tarafından video konferansla gerçekleştirilen "Türkiye'de Kömür ve Gelecek Projeksiyonları" panelinde yaptığı konuşmada, yerli teknoloji geliştiremeyen ülkeler için yenilenebilir kaynaklara göre kömürün ucuz bir alternatif olduğunu ifade etti.

Uluslararası arenada yükselen enerji talebinin, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yenilenebilir alan için finansman ayırmasını zorlaştırdığını vurgulayan Oğuzhan Akyener, "Kömür, ekonomik boyut açısından enerji tablosunda yüzde 31,8 ile en önemli paya sahip 2'nci argüman ve genel enerji denkleminde 25,7'lik tüketimle petrolden sonraki en önemli enerji kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2100 yılına kadar toplam enerji tüketiminin yüzde 94 artacağını dile getiren Akyener, "Kömürde 2055 yıllarında bir pik yaşanacağını ve bu pikin 2100'e gelindiğinde bir düşüş eğilimine gireceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'nin enerji denkleminde kömürün ağırlığı şu an yüzde 26,4 civarında. Bu oran 2050'de yüzde 19,4'e ve 2100'de yüzde 14,8'e düşecek." diye konuştu.

Türkiye Kömür İşletmeleri Etüd Proje ve Tesis Dairesi Başkanı Mustafa Mert Ayaz da 2019'da yerli kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarının yıllık yaklaşık 45 milyar kilovatsaate ulaştığını belirterek, 2023'te bu rakamın 60 milyar kilovatsaate çıkmasının hedeflendiğini söyledi.

