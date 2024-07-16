Türkiye’de kaç Suriyeli var? Göç İdaresi açıkladı

Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organlarına Türkiye'deki yabancı sayısına dair haberler üzerine yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, sayıların düzenli olarak her hafta kurumun web sitesinden duyurulduğu belirtildi.

Buna göre bugün itibariyle Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 109 bin 867 olurken, uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancı sayısı 228 bin 290. İkamet izni bulunanların sayısı ise 1 milyon 111 bin 176. Açıklamada, kesintisiz olarak 63 kentte Mobil Göç Noktası'yla düzensiz göçmenlerin denetlendiği ifade edildi.

Göç İdaresi Başkanlığı, kurumun Türk vatandaşlığı verdiğine dair iddiaların doğru olmadığını, kendilerinin böyle bir yetkilerinin bulunmadığını, yalnızca yabancıların ülkeye girişi, kalışı ve çıkışına ilişkin idari iş ve işlemleri yürüttüğü kaydedildi.