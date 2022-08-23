Maymun çiçeği hastalığının ülkemizde bir salgına dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor. Peki, Türkiye’de kaç maymun çiçeği vakası var?

Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var? Türkiye maymun çiçeği vaka sayısı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündemle ilgili merak edilen konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maymun çiçeğinin pandemiye dönüşmesinin beklenmediğini belirten Bakan Koca, “11 vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi. Sorun olmayacak. Maymun çiçeği hastalığı aynı ortamda daha yakın, daha uzun süreli kalma ile bulaşan bir hastalık. Türkiye için ne pandemi ne de endemi olacağına asla inanmıyoruz'' dedi.