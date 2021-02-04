Mutasyonlu virüs daha mı tehlikeli? Koronavirüs salgınının sona ermesi tüm insanlığın ortak beklentisi. Salgında önemli bir yol kat edildi ve aşılama çalışmaları başladı. Ancak tünelin sonundaki ışığa yaklaşılması beklenirken virüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkması herkesi kaygılandırmaya başladı. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarının daha bulaşıcı olduğu ise ifade ediliyor. Peki, Türkiye’de kaç kişide mutasyonlu virüs var?

Türkiye’de kaç kişide mutasyonlu virüs var?

Mutasyonlu virüs tüm dünyaya hızla yayılıyor. Ülkemizde de mutant virüsler tespit edildi. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım” dedi.