Türkiye'de kaç kişide Hint varyantı var? Delta varyant İstanbul’da var mı?

İngiltere ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkede vakalar yeniden artmaya başladı. Vakaların hızla artmasının sebebi olarak Hint yani delta mutasyonu gösteriliyor. Peki, Türkiye’de delta mutasyonu var mı?

Türkiye'de kaç kişide Hint varyantı var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi.

Bakan Koca, milletvekillerine yaptığı açıklamada Türkiye’de 134 kişide delta varyantın görüldüğünü belirtti. Toplantının ardından bir basın açıklaması yapılmadı.