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Sağlık Türkiye'de kaç kişide Hint varyantı var? Delta varyant İstanbul’da var mı?
Sağlık

Türkiye'de kaç kişide Hint varyantı var? Delta varyant İstanbul’da var mı?

Türkiye’de kaç kişide Hint varyantı görüldü? Pek çok ülkede vakaların hızla artmasına yol açan delta varyantının Türkiye’de görülüp görülmediği merak ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, delta varyant kaç kişide var? Delta varyant hangi şehirlerde?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 16:52:00 -
Türkiye'de kaç kişide Hint varyantı var? Delta varyant İstanbul’da var mı?

İngiltere ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkede vakalar yeniden artmaya başladı. Vakaların hızla artmasının sebebi olarak Hint yani delta mutasyonu gösteriliyor. Peki, Türkiye’de delta mutasyonu var mı?

Türkiye'de kaç kişide Hint varyantı var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi.

Bakan Koca, milletvekillerine yaptığı açıklamada Türkiye’de 134 kişide delta varyantın görüldüğünü belirtti. Toplantının ardından bir basın açıklaması yapılmadı.

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