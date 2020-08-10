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Ekonomi

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artışla yüzde 12,9 oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:03:12 -
Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artışla yüzde 12,9 oldu
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