Türkiye'de İsrail'e çok sert tepki! Bakanlık açıklama yayımladı Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs’teki yasadışı yerleşim faaliyetleri hakkında çok sert bir açıklama yayımladı. Bakanlık "İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerini mübarek Ramazan ayında da sürdürmesi, insanlık dışı yüzünün yeni bir tezahürüdür" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs’teki yasadışı yerleşim faaliyetleri hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerini mübarek Ramazan ayında da sürdürmesi insanlık dışı yüzünün yeni bir tezahürüdür. İsrail son olarak Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanıdığımız Doğu Kudüs'te 800'den fazla ilave konut inşasına izin vermekle Filistin halkının haklarını gaspetmeyi sürdürmüştür. Temel insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in, Kudüs'ün statüsünü aşındırmayı ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeyi hedefleyen kararlarına dur demek vakti artık gelmiştir. Filistin’de tarihin yeniden yazılmasını, adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesini, haysiyet ve meşruiyetin gözardı edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimize ve Filistin’in haklı davasına desteğimizi daima sürdüreceğiz."

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