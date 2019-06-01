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Türkiye'de İsrail'e çok sert tepki! Bakanlık açıklama yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs’teki yasadışı yerleşim faaliyetleri hakkında çok sert bir açıklama yayımladı. Bakanlık "İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerini mübarek Ramazan ayında da sürdürmesi, insanlık dışı yüzünün yeni bir tezahürüdür" ifadesini kullandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:31
Türkiye'de İsrail'e çok sert tepki! Bakanlık açıklama yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs’teki yasadışı yerleşim faaliyetleri hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerini mübarek Ramazan ayında da sürdürmesi insanlık dışı yüzünün yeni bir tezahürüdür.

İsrail son olarak Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanıdığımız Doğu Kudüs'te 800'den fazla ilave konut inşasına izin vermekle Filistin halkının haklarını gaspetmeyi sürdürmüştür.

Temel insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in, Kudüs'ün statüsünü aşındırmayı ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeyi hedefleyen kararlarına dur demek vakti artık gelmiştir.

Filistin’de tarihin yeniden yazılmasını, adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesini, haysiyet ve meşruiyetin gözardı edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimize ve Filistin’in haklı davasına desteğimizi daima sürdüreceğiz."

 

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:31
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. İsrail'in Doğu Kudüs’teki yasadışı yerleşim faaliyetleri
  3. Terör Devleti
  4. Terör Devleti İsrail
  5. Siyonist İsrail
  6. Çok sert açıklama

YORUM YAZ

  • MertMert13 dk önce
    Bırakın bu palavraları yıllardır tepki gösterdin de ne oldu İsrail ürünlerine yasakmıkoydun İsrail ürünlerinin fabrika açılışını bile siz yapıyorsunuzmavi Marmara şehitleri ne oldu Filistinli kardeşlerimiz şehit oluyorlar hakları gasp ediliyoranca tepki göster
  • iskenderiskender14 dk önce
    Lanetlenmiş satanist kavim !!!Peygamberlerin kanı elinizde ve yüzünüz-deyken yaşayabileceğinizimi sanıyorsunuz !!! ???.Kaçın semanın sınırlarını aşın gidinALLAH'IN mülkünden çikın ve kovulmuş dedeniz iblisin yurduna yerleşin."sizi yilanlar engereglerin soyu,cehennem azabından kaçıp kurtulabilecekmisiniz"?!!
  • Abdullah MuratAbdullah Murat17 dk önce
    Dünyada insan kalmazsa mübarek gün olmaz. Bir müminden daha değerli birşey yoktur. Çünkü bir mümini öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir. Kutsal mübarek günler ise müminlerin saygısı için bereket ile geçirmesi içindir.
  • HadraHadra51 dk önce
    Adam gibi (Hugo Chavez gibi eski Venezuella Devlet Bşk) İsrailin elçisini yurt dışı edebiliyor mu yuz? İlişkileri en az askıya alabiliyormuyuz? Yoksa ABD çok fenamı yapar ?Yarabbi bizlere şuur ihsan eyle!
  • gaz vergaz ver52 dk önce
    İsraili korkuttuk.
  • ahmet dönmeztürkahmet dönmeztürk1 sa önce
    Çok sert ama bu kadar da sert olmaz ki.
  • KenanKenan2 sa önce
    Türkiyeyi iyice camdan yanlış park edenlere kızan emekli dayıya çevirdiler. Sürekli “çok sert tepki” veriyoruz, takan yok
  • Serkes Serkes 2 sa önce
    Ya arkadaslar Israil turkiyeyimi takiyor sanki ..... Turkiye dese ne demese ne ....!!!! Israili ilk taniyon musluman ulke Turkiye degilmiydi ??? Yoksa yaniliyormuyum? Turkiye ancak gucu yettigine saldirir..... ! Oda musluman devlet yada musluman halk olur .... suriye irak kurtler yada bashka musluman ulke yada irklar.... ! Ha bide kudus icin 50-60 yildir miting yapip yuruyuse cikariz biz....! Zannedersem Dun Gene aynisini istanbulda yaptilar....! Neyse Rabbim guclu ve herkesin hakkini savunan bir musluman Devlet nasip etsin muslumanlara insallah ! Allaha emanet olun!
  • AYNI TASAYNI TAS2 sa önce
    YİNE KINADIK BU SEFER İSRAİL BİZİ DİNLEYECEKTİR ÇÜNKÜ BİZDEN KORKUYOR :).
  • KaanKaan2 sa önce
    Ooooo. Çok sert. Dünyanın en sert tepkilerinden birtanesi. Daha önce bu kadar sert bir tepki görmemiştim. Ooo. Çok çok sert : O: O
  • gökay keleşgökay keleş3 sa önce
    bıktık artıkşuserttepkilerden
  • YunusYunus3 sa önce
    İsrail'in haberi varmı ?
  • FatihFatih3 sa önce
    Cinin kamplarina laf edemeyen disisleri israile kafa tutmus. Yerseniz.

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