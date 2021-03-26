Kim ne zamana aşı olur? Türkiye’de koronavirüs aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Şimdiye kadar 14 milyonu aşkın doz korona aşısı yapıldı. Çin aşısının yanı sıra Alman aşısı da önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlayacak. Peki, Türkiye’de herkes ne zamana aşı olur?

Türkiye’de herkes ne zamana kadar aşılanmış olacak? Türkiye’de korona aşıları ne zaman tamamlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camisinde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Aşı konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine de huzurlu bir şekilde girmiş olalım. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız aşıların dışında, Çin Dışişleri Bakanı ile de bunları etraflıca görüştük. İlk anlaşmada 100 milyon faz aşıydı anlaşma bunun ilk etabı 50 milyon fazdı. Şu an bu 50 milyon henüz bize ulaşmadı. Şubat sonunda bize ulaşacaktı. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki, sizden süratle bekletiyoruz. Aşıyı insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Yerli aşı çalışmalarımız devam ederken ilaç çalışmaları da devam ediyor” dedi.