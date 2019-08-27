0553 313 94 23

Türkiye’de her 4 kişinden 3’ü internet kullanıyor

Türkiye’de internet kullanan bireylerin oranı yüzde 75,3 oldu.

27 Ağustos 2019 Salı 10:12
Türkiye’de her 4 kişinden 3’ü internet kullanıyor

Türkiye’de internet kullanan bireylerin oranı yüzde 75,3 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması verilerini açıkladı. Buna göre; internet kullanımı 2019 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 75,3 oldu. Bu oran bir önceki yıl yüzde 72,9’du. İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 81,8 iken kadınlarda yüzde 68,9 oldu.



Evden internete erişim imkanı yüzde 88,3’e ulaştı


Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre hanelerin yüzde 88,3’ünün evden internete erişim imkânına sahip olduğu gözlendi. Bu oran bir önceki yılda yüzde 83,8 idi.



Genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı yüzde 87,9 oldu


Genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı 2019 yılında yüzde 87,9 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 49,1’i sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu internet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken, yüzde 86,9’u mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir önceki yıl yüzde 82,5 olarak gözlendi.



Her iki kişiden biri e-devlet hizmetlerini kullandı


Kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde interneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı yüzde 51,2 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 45,6 idi. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 45,8 ile ilk sırayı aldı.



İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı yüzde 34,1 oldu


İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 34,1 oldu. Önceki yılın aynı döneminde bu oran yüzde 29,3 olarak gözlendi.


Cinsiyete göre internet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 38,3 olarak gerçekleşirken kadınlarda yüzde 29,9 oldu. Bu oranlar bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile yüzde 33,6 ve yüzde 25 olarak gözlendi.



İnternetten en çok yüzde 67,2 ile giyim ve spor malzemesi satın alındı


İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67,2’si giyim ve spor malzemesi satın aldı. Bunu yüzde 31,7 ile seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (seyahat bileti, araç kiralama vb.), yüzde 27,4 ile gıda maddeleri veya günlük gereksinimler, yüzde 26,9 ile ev eşyası (tüketici elektroniği hariç), yüzde 20,3 ile elektronik araçlar ve yüzde 20,2 ile kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) takip etti.


İnternet üzerinden en çok satın alınan ürün grupları erkeklerde giyim ve spor malzemeleri (yüzde 57,2), seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (yüzde 37,7) ve elektronik araçlar (yüzde 30,2) iken, kadınlarda giyim ve spor malzemeleri (yüzde 79,6), gıda maddeleri ile günlük gereksinimler (yüzde 29,5) ve seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (yüzde 24,2) oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:12
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale..
    2. ÇMO’dan "anız yakmayın" çağrısı
    3. Emine Bulut’un kızına bir destekte..
    4. Aliağalı kadınlar Emine Bulut cinayeti..
    5. Piyasalar 'yeniden müzakere'..
    6. Nargilede "enfeksiyon" riski
    7. Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB..
    8. Yüz ve boyun problemlerine dikkat
    9. Sözleşmeli personel alımı 2019 |..
    10. Akademisyenler Rektör Karacoşkun’la..
    11. Psikolog Funda Es: “İnsanın en iyi..
    12. Kızılay sokakları yenileniyor
    13. Sır gibi saklanıyordu! Rusya yeni..
    14. 1. Uluslararası Apollonia Mozaik..
    15. Başkan Söğüt, engelli bireylerin..
    16. Oğuzeli Belediyesi’nden personele..
    17. İstanbul Valiliğinden kayıp Suudi..
    18. Azez'de terör saldırısı
    19. EGEİD’den İzmir Valisi Ayyıldız’a..
    20. Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
    21. Fındık bahçesinde kalp krizi geçirerek..
    22. Başkan Kanar’dan Mustafakemalpaşa..
    23. GASMEK ücretsiz başvuruları başladı
    24. TİKA’dan Cezayir’de 3D tasarım ve..
    25. İnternet kullanıcısı artıyor
    26. Çağın: "Çeşme Belediyespor, genç ve..
    27. Prens Selman, Pakistan Başbakanı Han..
    28. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    29. Muş Malazgirt Zaferi’nin 948’ncı yıl..
    30. TİKA gönüllüleri Komrat'ta
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!