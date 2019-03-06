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Türkiye’de en çok müzik ve dizi videoları izleniyor

Türkiye’de video izleme istatistikleri dikkate alındığında ağırlıklı olarak müzik videoları ilk sırada yer alırken, TV kanallarında yayınlanan dizilere ait videolar, çocuk ve bebeklere yönelik eğlenceli videolar öne çıkıyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:44
Türkiye’de en çok müzik ve dizi videoları izleniyor

Türkiye’de video izleme istatistikleri dikkate alındığında ağırlıklı olarak müzik videoları ilk sırada yer alırken, TV kanallarında yayınlanan dizilere ait videolar, çocuk ve bebeklere yönelik eğlenceli videolar öne çıkıyor.



Türkiye, en çok tercih edilen video ve içerik istatistikleri paylaşıldı. Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör açıkladığı verilere göre; Türkiye’de video izleme istatistikleri dikkate alındığında ağırlıklı olarak müzik videoları ilk sırada yer alırken, TV kanallarında yayınlanan dizilere ait videolar, çocuk ve bebeklere yönelik eğlenceli videolar, YouTuber olarak nitelenen meslek grubuna ait videolar ve pratik bilgi sunan videolar izlenme sayılarıyla dikkat çekti.



Verilere göre Youtube’un 87 milyon aboneye sahip Tseries ve PewDiePie, takipçi sayısıyla ilk 2 sırada yer alan kanallar durumda olduğu görüldü. Benzer sayıda takipçi adedine sahip olmaları dolayısıyla hangi kanalın sıralamada ilk sırada yer aldığı hemen hemen her gün değişiklik gösteriyor. Bu iki kanalın ardından ise Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’ın yönettiği Kidrauhl kanalı geliyor. Kidrauhl adlı kanalın ise 43 milyon abonesi bulunuyor.



Türkiye de en çok aboneye sahip kanal müzik kanalı


13 milyon aboneye sahip Netd Müzik, Türkiye’deki en büyük Youtube kanalı olarak görülüyor. Söz konusu müzik kanalını, 9.5 milyonun üstünde abone sayısıyla Enes Batur’a ait kanal ve 6.2 milyonun üstünde abonesiyle Orkun Işıtmak’a ait kanal takip ediliyor.



ABD’de pazar 135 milyar dolara ulaştı


Dünya genelinde izleyicilerin yüzde 5’i 1 dakikanın ardından izlediği videoyu kapatıyor, yüzde 65’lik izleyici kitlesi ise 2 dakikanın ardından izlediği videoyu sonlandırıyor. İzleyicilerin yüzde 90’ı ürün videolarının karar verme süreçlerine yardım ettiğini düşünüyor. Tüm bu rakamlara yansıyan dijital video endüstrisinin geldiği noktaya göz atıldığında, yalnızca ABD’de 135 milyar dolarlık bir pazar göze çarpıyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:44
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