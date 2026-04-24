Türkiye'de doğan ilk zürafa yavrusu Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda!

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen erkek zürafa yavrusu, ilk kez vatandaşların karşısına çıktı. Büyük ilgi gören bu özel buluşmaya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.



Parkın maskotu hâline gelen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören zürafa Şakir ile Selvi çiftinin erkek yavrusu, Türkiye’de doğan ilk zürafa oldu.



Yaklaşık 15 ay süren hamilelik döneminde hayatını kaybeden baba Şakir’in yavrusu, Şubat ayında dünyaya geldi. Başkan Fatma Şahin, yeni doğan zürafa yavrusunun isminin belirlenmesi için sosyal medya üzerinden bir anket düzenleneceğini belirterek, en çok tercih edilen ismin yavruya verileceğini ifade etti.

2026 YILININ İLK 4 AYINDA 115 YAVRU DÜNYAYA GELDİ



Öte yandan, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda 2026 yılı içerisinde toplam 115 yavru dünyaya geldi. Yaklaşık yüzde 52–53 doğurganlık oranıyla, Türkiye’nin en yüksek üreme başarısına sahip doğal yaşam parklarından biri olan tesisin yeni üyeleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından ziyaret edilerek bizzat beslendi.



Başkan Fatma Şahin’e ziyaretinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını devrettiği Beren Özdemir’de eşlik etti.

ŞAHİN: 1 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN İÇERİSİNDE TAM BİR DOĞAL HAYAT VAR



Ziyarette açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şakir ile Selvi’nin aşk hikayesinden bahsederek şunları söyledi:



“15 aylık hamilelik sürecinde Şakir vefat ederek evladının olduğunu göremedi. Çünkü bir zürafanın ortalama ömründen çok daha fazla yaşadı. Şu anda Şakir'in bebeği oldu ve bir oğlan bebeğimiz var. Türkiye'de ilk kez bir zürafamız Türkiye'de dünyaya geldi. Aslında bu durum, nasıl doğa dostu ve hayvan dostu bir şehir olduğumuzun en büyük göstergesidir. Dünyada ve Avrupa'da en iyilerden bir tanesiyiz. 1 milyon metrekare yeşil alan içerisinde tam bir doğal hayat var. En önemli şey ise 100 çalışan arkadaşımızın sevgiyle, hayvanı ve doğayı severek çalışmasıdır. Veterinerinden teknikerine kadar çok iyi yetişmiş bir ekip burada görev yapıyor.”

BİZ HAYVANLARIMIZA GASTRONOMİ ŞEHRİNDE ÇOK İYİ BAKIYORUZ



Konuşmasının devamında vatandaşlara yeni zürafa yavrusunun ismi için anket çalışmasını duyuran Başkan Fatma Şahin, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:



“Türkiye'de ilk defa doğan bebek zürafayı görmek için Gaziantep'e gelin. Gaziantep'in Doğal Yaşam Parkı’na gelin. Herkesi buraya davet ediyoruz. Selvi’nin ve Şakir’in zürafa yavrusunu görmek için sizleri yeniden buraya bekliyoruz. Şimdi bana soruyorlar, ‘Başkanım niye böyle çok doğuruyorlar?’ diye. Ben de diyorum ki ‘Mutlular.’ Biz hayvanlarımıza gastronomi şehrinde çok iyi bakıyoruz. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Gelen ziyaretçilerimiz mutlu. Bu bebeklerimizi görmek için herkesi yeniden buraya davet ediyoruz.”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de yaptığı açıklamada, zürafa Selvi’nin hamilelik süreci ile parkta dünyaya gelen yavruların genel sağlık durumları hakkında bilgi verdi.



23 NİSAN’DA ZİYARETÇİ AKINI



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilere ücretsiz hizmet veren Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda yoğunluk yaşandı. Bayram günü 28 bin ziyaretçiyi ağırlayan parkta, 2026 yılının ilk dört ayında toplam ziyaretçi sayısı 1 milyon 800 bine ulaştı.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2026 yılı için Doğal Yaşam Parkı’nın ziyaretçi hedefinin yeni bir rekorla 10 milyon olduğunu açıkladı.