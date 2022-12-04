  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’dan flaş sözler! İthal ekonomi komiserlerine bel bağlıyorlar

Altında taklaya gelmeyin! Uzmanı 'güvercin Powell yükselişi'ni anlattı

Bir sen eksiktin! Aklınca Türkiye'yi Biden'a şikayet etti

Türkiye'nin kara harekatı öncesi skandal hamle! Topunuz gelin pislikler

Kulislerden sızdı! Asgari ücrette 9 bin 350 TL detayı bomba

CHP'li Mahmut Tanal yine yaptı yapacağını! İşin gücün şov be adam

Türk mühendisten müthiş buluş! Yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor

CHP toplantısında dikkat çeken detay: El sıkışmadılar, uzak oturdular!

CHP'li Gürsel Tekin 'Jeremy Rifkin yerli ve millidir' dedi! Spikerin tepkisi olay oldu

İran ve Türkmenistan üzerinden Özbekistan'a ulaştı: Türkiye'den yola çıkan ilk kargo treni dünya gündeminde
Gündem Türkiye’de de olacak mı? 4 İsrail ajanı idam edildi
Gündem

Türkiye’de de olacak mı? 4 İsrail ajanı idam edildi

İran'da, İsrail istihbaratı ile iş birliği yapmakla suçlanan 4 kişi idam edildi haberi “Acaba Türkiye, İsrail ile iş birliği yapanları böyle cezalandıracak mı? Biz de görebilecek miyiz?” sorularını akla getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 15:19:00 -
Türkiye’de de olacak mı? 4 İsrail ajanı idam edildi

Türk vartandaşı olup da İsrail istihbaratına çalışan vatan hainleri, İran'daki gibi cezaya çarptırılabilecek mi? İran, İsrail ile işbirliği yapan ajanları cezalandırıyor. İran’da İsrail istihbarat servisine çalıştıkları suçlamalarıyla idam cezasına çarptırılan 4 kişi dün infaz edildi.

idam edildiler

İran medyası, geçtiğimiz haziran ayında İsrail istihbarat servisine çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan ve 30 Kasım'da idam cezasına çarptırılan 4 İranlı'nın cezasının infaz edildiğini duyurdu. Dava dosyasında bulunan zorbalık geçmişi, adam kaçırmak, kamu ve özel mülke zarar vermek, baskı ve zorla itiraf yaptırmak ve ulusal güvenliği tehdit etmek suçlarından yargılanan Hüseyin Urduhanzade, Şahin İmani Muhammedabad, Milad Eşrefi Atbatan ve Menuçehr Şehbendi Bocendi idam edildi.

İran’da 30 Kasım'da İsrail istihbarat servisine çalıştıkları belirlenen 7 İranlı mahkemeye çıkmış ve 4'ü idam cezasına mahkum edilmişti. Diğer 3 kişi ise 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23