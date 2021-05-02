Türkiye'de bulunan altın miktarı açıklandı
Dünya Altın Konseyi, ülkelerin 2021 yılına ait altın rezerv miktarını açıkladı.
Dünya Altın Konseyi (WGC) ülkelerin altın rezervleri miktarlarını açıkladı. Türkiye, Nisan ayında da en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu.
Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:
1 – ABD
Altın rezervi büyüklüğü: 8.133,5 ton
2- Almanya
Altın rezervi büyüklüğü: 3.362,4 ton
3-IMF
Altın rezervi büyüklüğü: 2.814 ton
4-İtalya
Altın rezervi büyüklüğü: 2.451,8 ton
5 – Fransa
Altın rezervi büyüklüğü: 2.436,3 ton
6- Rusya
Altın rezervi büyüklüğü: 2.295,4 ton
7- Çin
Altın rezervi büyüklüğü:1.948,4 ton
8- İsviçre
Altın rezervi büyüklüğü: 1.040 ton
9-Japonya
Altın rezervi büyüklüğü: 846 ton
10-Hindistan
Altın rezervi büyüklüğü: 695,3 ton
11- Hollanda
Altın rezervi büyüklüğü: 612,5 ton
12- Türkiye
Altın rezervi büyüklüğü: 512,6
13 – ECB
Altın rezervi büyüklüğü: 504,8 ton
14-Tayvan
Altın rezervi büyüklüğü: 423,6 ton
15-Kazakistan
Altın rezervi büyüklüğü: 395,8 ton