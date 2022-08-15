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Aktüel Türkiye'de birinci dünyada üçüncü! Dev proje için geri sayım başladı
Aktüel

Türkiye'de birinci dünyada üçüncü! Dev proje için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın "çift eğrilikli ince kemer baraj tipi" kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan "Yusufeli Barajı"nın tamamlanması için geri sayım başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 09:41:00 -
Türkiye'de birinci dünyada üçüncü! Dev proje için geri sayım başladı

Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans ile temeli atılan Yusufeli barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı.

275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor. 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek barajda sona gelindi.

Yusufeli Barajında derivasyon tüneli ve batardolar, baraj ulaşım yolları, tüm kazı ve desteklemeler, su alma yapısı ve kapak şaftı, enerji tüneli, branşman ve kuyruksuyu imalatları.

Enerji kırıcı havuz ve kuyruksuyu barajı, dipsavaklar, tünel dolusavaklar, santral binası ve transformatör bloğu, şalt binası, baraj gövde betonu ve su tutma öncesi enjeksiyon çalışmaları tamamlandı.

Elektromekanik ve hidromekanik işler ile baraj gövdesinin mansap tarafında nehir yatağı düzenleme işleri devam ediyor.

Su tutmaya hazır hale gelen Yusufeli Barajı, Yusufeli İlçesi Yeni Yerleşim yerine taşınmasının ardından barajda su tutulacağı belirtildi.

"Kapasitemizi 2.5 kat artırdık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde yaptığı konuşma da, "Yusufeli Barajı da bitme aşamasına gelmiştir. Hidroelektrik üretim kapasitemizi kısa sürede 2,5 kat artırdık. Ülkemizde yanan her üç lambadan birinin elektriği su kaynaklarından gelmektedir. Bugün dünyada 9. sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze 34 yeni hidroelektrik santrali katıyoruz. Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller kendilerini 6 yılda amorti edecek" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

dünyanın 2 ci kırom üreticisiyiz 20 ncisırda karlılıkta NEDENMİ LEKTRİKOLMADIĞINDA 1923DEN 2001 EKADAR 250 ELEKTİRİK SANTIRALİNİ CHP ANAYASA MAHKEMELERİNE GÖTÜREREK İPTALETMELERİ YÜZNDEN ANAYİ GELİMEDİ BUGÜN 20 ILDA 500 KÜSÜR ELEKTİRİK SANTIRALİ C

YAPTIRMIYANLAR AÇIM DİYO YÜZDE 48 KİM AÇ BIRAKTI DUA EDENLERİ ÇIKARMI

bir olmıyaların sonu

BATICI CAHİLERİN SAYESİNDE AÇ KLAMAKIR BİN YIL BOYUNCA HAÇLI ORDULARI BUNU YAPMAYAUĞRAŞIRDI BAŞARAMAZDI
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