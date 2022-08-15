Türkiye'de birinci dünyada üçüncü! Dev proje için geri sayım başladı

Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans ile temeli atılan Yusufeli barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı.

275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor. 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek barajda sona gelindi.

Yusufeli Barajında derivasyon tüneli ve batardolar, baraj ulaşım yolları, tüm kazı ve desteklemeler, su alma yapısı ve kapak şaftı, enerji tüneli, branşman ve kuyruksuyu imalatları.

Enerji kırıcı havuz ve kuyruksuyu barajı, dipsavaklar, tünel dolusavaklar, santral binası ve transformatör bloğu, şalt binası, baraj gövde betonu ve su tutma öncesi enjeksiyon çalışmaları tamamlandı.

Elektromekanik ve hidromekanik işler ile baraj gövdesinin mansap tarafında nehir yatağı düzenleme işleri devam ediyor.

Su tutmaya hazır hale gelen Yusufeli Barajı, Yusufeli İlçesi Yeni Yerleşim yerine taşınmasının ardından barajda su tutulacağı belirtildi.

"Kapasitemizi 2.5 kat artırdık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde yaptığı konuşma da, "Yusufeli Barajı da bitme aşamasına gelmiştir. Hidroelektrik üretim kapasitemizi kısa sürede 2,5 kat artırdık. Ülkemizde yanan her üç lambadan birinin elektriği su kaynaklarından gelmektedir. Bugün dünyada 9. sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze 34 yeni hidroelektrik santrali katıyoruz. Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller kendilerini 6 yılda amorti edecek" ifadelerine yer verdi.