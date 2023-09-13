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Ekonomi Türkiye'de BAE’nin hisse alacağı ilk şirket o oldu! BAE Türkiye'nin kapısını çaldı, Türkiye'ye dolar yağacak
Ekonomi

Türkiye'de BAE’nin hisse alacağı ilk şirket o oldu! BAE Türkiye'nin kapısını çaldı, Türkiye'ye dolar yağacak

Yeniakit Publisher
2023-09-13 17:16:00 - 2023-09-13 17:19:12
Türkiye'de BAE’nin hisse alacağı ilk şirket o oldu! BAE Türkiye'nin kapısını çaldı, Türkiye'ye dolar yağacak

Türkiye üç yıl içinde 51 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin Türkiye’de hisse alacağı ilk şirket belli oldu. Türkiye'de bir enerji şirketine ortak olmak üzere görüşmelerini sürdürüyor.

Türkiye'de üç yıl içinde 51 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'de bir enerji şirketine ortak olmak üzere görüşmelerini sürdürüyor.
Bloomberg’den Kerim Karakaya, Patrick Sykes ve Aslı Kandemir’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yenilenebilir enerji üreticisi Masdar, Fiba Yenilenebilir Enerji'den hisse alımı için görüşüyor.

Anlaşmanın nihayete ermesi durumunda Türkiye ve BAE arasındaki 51 milyar dolarlık yatırım anlaşması kapsamında ilk satın alma-birleşme gerçekleşmiş olacak.

Fiba konuya ilişkin yorum yapmadı. Masdar piyasa spekülasyonu hakkında yorum yapmadığını bildirdi.

Fiba Yenilenebilir Enerji, web sitesinde yer alan bilgiye göre 14 tesiste 553 megavatlık kurulu gücü ile Türkiye'deki en büyük beş rüzgar enerjisi üreticisi arasında bulunuyor.

Fiba Yenilenebilir Enerji'nin Aralık 2021'de son bulan döneme ilişkin bilançosuna göre şirketin toplam aktifleri, dönemin ortalama 13,33 dolar/TL kuru üzerinden 1,31 milyar dolar seviyesinde olmuştu.
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Abu Dhabi varlık fonu Mubadala Investment Co., ADNOC Gas Plc ve Abu Dhabi National Energy Co.'nun sahibi olduğu Masdar dünyada önde gelen yenilenebilir enerji üreticileri arasında yer alıyor. Masdar enerji üretim kapasitesini 2030'a kadar 20 gigavat artırarak 100 gigavata yükseltmeyi planlıyor.

ERDOĞAN’IN KÖRFEZ’DEN KAYNAK BEKLENTİSİ

Olası bir anlaşma Türkiye ile BAE'nin de aralarında bulunduğu Körfez ülkeleri arasındaki siyasi yakınlaşmayı da destekleyebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferi sonrası BAE, Suudi Arabistan ve Katar'dan oluşan Körfez turunda yatırım çekmek üzere görüşmeler yürütmüştü. Yapılan anlaşmalarla 30 milyar doları enerji alanında olmak üzere 51 milyar dolarlık BAE yatırımı öngörülmüştü.
Erdoğan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi dönüşü önceki gün uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunmuştu.

“Yurt dışından Türkiye’ye kredi akışı da inşallah başlıyor” diyen Erdoğan, “Gerek Suudi Arabistan ile yaptığımız buradaki görüşme, gerek Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığımız görüşmeler çok çok verimli geçti. İnşallah yaptığımız anlaşmaların karşılığı Türkiye’ye çok ciddi manada hem yatırımları çekecek hem de nakit girişini de inşallah artıracak” ifadelerini kullanmıştı.

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