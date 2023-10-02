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Gündem Türkiye'de artık idam şart! Böyle evlat olmaz olsun
Gündem

Türkiye'de artık idam şart! Böyle evlat olmaz olsun

Yeniakit Publisher
2023-10-02 17:08:00 -
Türkiye'de artık idam şart! Böyle evlat olmaz olsun

Hatay’ın Arsuz ilçesinde babasını öldüren, annesini ise bıçakla ağır yaralayan genç tutuklandı.

Olay, dün akşam Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ev kiralama nedeni ile aile içi yaşanan tartışmada Mehmet Ali Sağır. (24) isimli şahıs, iş insanı babası Haşim Sağır’ı (65) ve 60 yaşındaki annesini Gürciye Aysel Sağır'ı bıçakla yaraladı.

Yaralanan anne ve baba olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Haşim Sağır hayatını kaybetti Annesinin ise ağır yaralı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından şüpheli genci gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Sağır tutuklandı. Şüpheli basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

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