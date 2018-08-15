Türkiye’de Arapçayı anadili gibi konuşturan ilk ve tek Türk okulu Rawdah Okulları

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanında, geliştirdiği dil müfredatını EDN sistemiyle öğrencileriyle buluşturdu. Arapça eğitiminde yakaladığı bu başarıyı İngilizce eğitiminde de gösteren Rawdah okulları, ilkokul müfredatına seçmeli olarak Çince ve Rusça derslerini de ekleyerek bir ilke daha imza attı.

“Neden Arapça?” sorusuna : “Mensubu olduğumuz dinin temel ve kutsal kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i, hadis ve tefsir çalışmalarını orijinal dilinden okuyan ve anlayan bireyler, inançlarını yaşama noktasında dış etkenlere muhtaç kalmayıp, kendisi için Rabbi tarafından belirlenen sırat-ı mustakim üzere hayatlarını idame eder. Bizler dinini anlayan, kültürünü sahiplenen, farklı kültürleri tanıyan ve saygı duyan, bilinçli, karakterli, entelektüel, farkındalığı yüksek, iyi insanlar yetiştirmeyi hedeflerken bu hedefin temeline dil eğitimini yerleştirdik.” şeklinde açıklama getiren Rawdah Okulları, yalnız Arapçayla kalmayıp, İngilizce eğitimini de anadil düzeyinde öğrettiklerini ve ilkokul 2. sınıftan itibaren seçmeli olarak Rusça ve Çince dillerini de müfredatlarına dâhil ettiklerini belirttiler.

Özel tasarlanan 15 kişilik sınıflar, öğretmenin öğrenciyle birebir ilgilenmesine ve öğrencinin ihtiyacına göre, öğrenci merkezli eğitim vermesine imkân sağlıyor. Niceliği değil niteliği önemsediklerini sıkça vurgulayan Rawdah Okulları, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımlarını anaokulu ve ilkokul 1. ve 2. Sınıf ile sınırlandırıyor.