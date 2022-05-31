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Aktüel Türkiye'de aranıyordu! Firari iş adamı Gürcistan'da gözaltına alındı
Aktüel

Türkiye'de aranıyordu! Firari iş adamı Gürcistan'da gözaltına alındı

Türkiye'de bir cinayet davasından hapis cezasına çarptırılan firari iş adamı G.Ö'nün Gürcistan makamları tarafından Batum kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 22:28:00 -
Türkiye'de aranıyordu! Firari iş adamı Gürcistan'da gözaltına alındı

Türkiye'de bir cinayet davasından hapis cezasına çarptırılan firari iş adamı G.Ö'nün Gürcistan makamlarınca Batum kentinde gözaltına alındığı duyuruldu.

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Dairesinden yapılan açıklamada, mahkeme kararıyla, G.Ö. hakkında kara para aklama, evrakta sahtecilik ve vergi kaçırma suçlamalarından soruşturma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bir mahkeme kararına dayanarak G.Ö'nün ikamet ettiği yerde yapılan aramada, diğer maddi delillerle birlikte çok miktarda nakit paranın yanı sıra, G.Ö'yle bağlantılı olduğu iddia edilen uyuşturucu ve psikotrop maddeler ele geçirildi. 6 yıla kadar hapis cezası öngören Gürcistan Ceza Kanunu'nun 260 ve 261. maddelerinin ilk bölümleri uyarınca G.Ö. gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

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