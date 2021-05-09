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Gündem Türkiye'de araba fiyatları neden pahalı?
Gündem

Türkiye'de araba fiyatları neden pahalı?

Abdullah Kalınsazlı bir vatandaş sosyal medyada 'Türkiye'de araba fiyatları neden pahalı, Almanya'da neden ucuz?' Sorusuna tarihsel bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 00:57:00 - 2021-05-09 00:59:28

Türkiye'de araba fiyatlarının pahalı olmasından yakınanlara Abdullah Kalınsazlı tarihsel bir bakış açısı içerisinde cevap verdi.

Kalınsazlı'nın açıklamaları şöyle:

Almanya'da araba fiyatları ned ucuz da Türkiye de niye pahalı? Almanya 1926'da hangi arabayı çıkardı. Mercedes, 1925'te Türkiye ne yaptı? Şapka kanununu getirdi. 1929 Almanya BMW çıkardı. 1928'de Türkiye Anayasa Maddesi ile Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır hükümünü tamamen ortadan kaldırdı. 1931'de Almanya Porche'yi çıkardı. 1928'de Türkiye harf devrimi yaptı. 1932'de Almanya Audi'yi çıkarırken Türkiye o yılda ezanı Türkçe'ye çevirdi. 1937'de Almanya Volkswagen'i çıkarırken 1934'te Türkiye kılık kıyafet kanunu çıkarırken Ayasofya da ibadete kapandı. Hiç sıkıntı yok Türkiye'nin o zaman da izlediği yol doğru muydu? Yanlış mıydı? Yorumu size bırakıyorum. Ben sadece nelerin olduğunu Almanya'nın hangi yolu izlediğini söyledim. Şimdi de ben soruyorum Almanya'da araba fiyatları neden ucuz? Türkiye'de neden pahalı?

 

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