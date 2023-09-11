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Gündem Türkiye'de adalet sistemi kış uykusunda! 112 suç kaydıyla dışarıda cirit atıyor
Gündem

Türkiye'de adalet sistemi kış uykusunda! 112 suç kaydıyla dışarıda cirit atıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-11 19:43:00 -
Türkiye'de adalet sistemi kış uykusunda! 112 suç kaydıyla dışarıda cirit atıyor

İstanbul’da park halindeki otomobillerin gösterge ve plakalarını çalan 3 şüpheli yakalandı. Suç dosyaları kabarık olan hırsızlık şüphelilerinin araçları soydukları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde 06.09.2023 tarihinde Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince konsol hırsızlığından 3 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin 4 oto hırsızlığı, 32 otodan hırsızlık, 3 plaka hırsızlığı olaylarının faili oldukları tespit edildi.

25 yaşında 112 suç kaydı 

Öte yandan, Çetin D.’nin (25) 112 suç kaydı, Seyit Ö.’nün (31) 21 suç kaydı ve Özden B.’nin (41) 41 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, hırsızların araçları soydukları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis yakalıyor mahkeme salıyor

Şahısların sayfalar dolu suç kaydı vatandaşların tepkisini çekti. "Polis yakalıyor, mahkeme salıyor" diyen vatandaşlar; adalet sisteminin bir an önce kış uykusundan uyanıp kendine gelmesini gerektiğini ifade etti.

Toplum için büyük tehdit!

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezaların getirilmesini istiyor.

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Yorumlar

İZmitli

112 suç kaydı olan insan dışarda nasıl geziyor Kanunlar acil çok acil değiştirilmeli
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