Türkiye'de 7 Haziran 2021 tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı
Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 647 kişide yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Buna göre; ülkemizde son 24 saatte 5 bin 647 kişide yeni vaka tespit edildi.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 91 olarak kayıtlara geçti.
İşte 7 Haziran 2021 tarihine ait koronavirüs tablosu: