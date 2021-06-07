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Gündem Türkiye'de 7 Haziran 2021 tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı
Gündem

Türkiye'de 7 Haziran 2021 tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 647 kişide yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 19:32:00 - 2021-06-07 19:37:54
Türkiye'de 7 Haziran 2021 tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre; ülkemizde son 24 saatte 5 bin 647 kişide yeni vaka tespit edildi.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 91 olarak kayıtlara geçti.

İşte 7 Haziran 2021 tarihine ait koronavirüs tablosu:

Ayrıntılar geliyor...

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