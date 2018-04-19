Türkiye'de 58 bin 27 kitap yayımlandı.

Yayımlanan materyal sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artarak 60 bin 335 oldu. Web tabanlı elektronik kitaplar yüzde 34,5 azalırken, yayıncılar tarafından geçen yıl 58 bin 27 kitap, 212 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), bin 767 web tabanlı elektronik kitap, 26 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 303 diğer olmak üzere toplam 60 bin 335 materyal için ISBN alındı.

Özel sektör tarafından yayımlanan materyal sayısı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 11,1 artarak 55 bin 633 oldu. 2017'deki yayımların yüzde 92,2'si özel sektör, yüzde 5,3'ü kamu ve eğitim kurumları, yüzde 2,5'i ise sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirildi.

Konularına göre incelendiğinde, geçen yıl yayımlanan materyallerin yüzde 28,4'ü eğitim, yüzde 19,1'i yetişkin kültür, yüzde 16,6'sı çocuk ve ilk gençlik, yüzde 16,3'ü yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 13,5'i akademik, yüzde 6,1'i ise inanç konulu olarak yayımlandı. Yayımlanan materyallerin yüzde 91,4'ünün yayın dili Türkçe, yüzde 5'inin İngilizce, yüzde 3,6'sının ise diğer diller olduğu kayıtlara geçti.

Eğitim konulu yayınların sayısı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 16,6 artarak 17 bin 153'e ulaşırken, çocuk ve ilk gençlik yayınları ise yüzde 16,5'lik artışla 10 bin 42 oldu.

Satılan kitap bandrolü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,9 yükselerek 407 milyon 739 bin 8 adet olarak kaydedildi.