Türkiye ziyareti öncesi Miçotakis'ten açıklama: Anlaşamadığımız konular olsa da ilişkiler düzelebilir

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yaklaşan Türkiye ziyareti öncesi Yunan medyasına açıklamalarda bulundu.

"TÜRK-YUNAN YAKINLAŞMASINDA İLERİYE DOĞRU ADIM ATMAK"

Miçotakis, 13 Mayıs'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin Türk-Yunan ilişkilerini ileri taşıma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Skai televizyonuna konuşan Miçotakis, "Bu yakınlaşma, bugüne kadar bazı önemli sonuçlar verdi." dedi.

Ege Denizi'nde istikrarlı ve sakin bir ortamın sürdüğünü ifade eden Miçotakis, yasa dışı göç oranlarında kayda değer bir azalma olduğunu ve adalardaki kapıda vize uygulamasının yerel ekonomiye katkı sağladığını vurguladı.

Miçotakis, "Bütün bunlar barış içinde yaşam ortamını oluşturuyor" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ OLSA DA OLUMLU ŞEYLER İÇİN GAYRET GÖSTERMELİYİZ"

Ancak, iki ülke arasında çözülmesi gereken önemli meselelerin de olduğunu belirten Miçotakis, "Örneğin, biz Ege ve İyon Denizi'nde deniz parkları oluşturmayı planlıyoruz. Bu konuda Türkiye'nin de fikirleri olacaktır" dedi.

Ayrıca Miçotakis, "Bazı konularda görüş ayrılıklarımız olsa da, bu durum, görüşmeyeceğimiz, ilişkilerdeki düzelmeyi kabul etmeyeceğimiz, görüş ayrılıklarımıza ve olumsuz şeylere odaklanıp olumlu şeyler inşa etmek için gayret göstermeyeceğimiz anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, önemli anlaşmazlık konularıyla ilgili "Türkiye'nin siyesetini değiştirmesini beklemiyorum. Aynı şekilde Türkiye'nin de benim bir anda siyasetimi değiştirmemi beklediğini zannetmiyorum" dedi.

{relation id:1826043 slug:'micotakis-canli-yayin-yapan-basina-turkiye-onemli-bir-savunma-sanayii-ihracati-sahibi-ucagi-10-motor-ve-60-adet'}