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Spor

Türkiye Yüzme Federasyonu online konser düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:53:08 -
Türkiye Yüzme Federasyonu online konser düzenleyecek

ANKARA (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan sporcu ve antrenörlere yönelik online moral konseri düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, konserin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenleneceği belirtildi.

Online konser şeklinde düzenlenecek etkinliği herkesin takip edebileceği vurgulanan açıklamada, "Maça Grubu'nun solistlerinden Berkan Ünal akustik performansıyla 19 Mayıs Salı akşamı saat 21.00'da Instagram canlı yayınınında evlerinize konuk oluyor. Bu güzel konseri kaçırmayın." denildi.

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