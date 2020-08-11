Türkiye Yunanistan'ı S-400'lerle mi vuracak? Olay sözler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ege ve Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili kritik bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ege ve Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili kritik ifadeler kullandı.
"Ege bir Türk denizidir, Akdeniz de bir Türk denizidir." diyen Bulut, şunları kaydetti:
"Peki S-400’ler aktif mi? Cevap çok açık; gelip denemeniz lazım! Bekliyoruz. Biz buradayız."
İşte Yiğit Bulut'un sosyal medyadan yaptığı o paylaşım: