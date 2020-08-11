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Türkiye Yunanistan'ı S-400'lerle mi vuracak? Olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ege ve Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili kritik bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:05:00 -
Türkiye Yunanistan'ı S-400'lerle mi vuracak? Olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ege ve Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili kritik ifadeler kullandı.

"Ege bir Türk denizidir, Akdeniz de bir Türk denizidir." diyen Bulut, şunları kaydetti:

"Peki S-400’ler aktif mi? Cevap çok açık; gelip denemeniz lazım! Bekliyoruz. Biz buradayız."

İşte Yiğit Bulut'un sosyal medyadan yaptığı o paylaşım:

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