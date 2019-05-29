Türkiye-Yunanistan maçına doğru





ANTALYA (AA) - Yunanistan ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Cenk Tosun, forma şansı bulması halinde elinden geleni yapacağını söyledi.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da top koşturan Cenk Tosun, milli takımın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde, teknik direktör Şenol Güneş ile basın toplantısı düzenledi.

Sezonun ikinci yarısında takımında az forma şansı bulduğunu ancak milli takımla çıktığı ilk 2 resmi maçta gayet fit olduğunu gösterdiğini düşündüğünü anlatan Cenk, şunları kaydetti:

"Ekstra idmanlarla daha fazla çalışıp, milli takıma her zaman hazır olmayı hedefliyorum. Yine öyle çalıştım. Bizim lig biraz erken bitti. Özel hoca desteğiyle kendimi fit tutmaya çalıştım. Çünkü burası büyük bir platform. Milli takım herkese nasip olmaz. Buraya herkes coşkulu geliyor. Çünkü burada bir kulüp takımı için değil, ülkemiz için oynuyoruz. Yine fit geldim. İdmanlarda çok iyi çalışıyorum. Hocam bana forma şansı verdiği sürece elimden geleni yapmaya çalışacağım."



