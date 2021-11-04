Türkiye yükseköğretim Avrupa birincisi

Oğuzhan Gültekin/Ankara

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türk Konseyi Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Toplantı açılışında konuşan Özvar, “Türk Yükseköğretim Sistemi, bulunduğu coğrafyanın kadim kültürel mirasından beslenen köklü bir tarihe sahiptir" dedi.

Türk yükseköğretim sisteminin, bulunduğu coğrafyanın kadim kültürel mirasından beslenen köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Özvar; “Avrupa yükseköğretim alanı içinde yer alan Türk yükseköğretim sisteminde 78'i vakıf olmak üzere 207 üniversitemizde 8 milyonu aşan öğrencimiz 180 bin öğretim elemanımız bulunmaktadır. Türkiye, yükseköğretim sistemindeki öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer almaktadır. Uluslararası öğrenci sayılarındaki artış da ülkemizin bir cazibe merkezi olması noktasında emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesidir. Uluslararası öğrenci sayısındaki toplam rakam bugün itibariyle 240 bini bulmuştur. UNESCO verilerine göre dünya genelinde Türkiye en çok uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkeden biridir” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği Orhun Değişim Programı Yönetmeliği ve “Türk Üniversiteler Birliği ve Yüksek Öğrenim Alanının Kurulmasına İlişkin Yönerge’nin 10. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için bir imza töreni düzenlendi. Bu kapsamda hazırlanan yönetmelik metnini ülkemiz adına T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar imzaladı.