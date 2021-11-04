  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Türkiye yükseköğretim Avrupa birincisi
Eğitim

Türkiye yükseköğretim Avrupa birincisi

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türk Konseyi Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Toplantı açılışında konuşan Özvar, “Türkiye, yükseköğretim sistemindeki öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer almaktadır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 16:55:00 -
Türkiye yükseköğretim Avrupa birincisi

 Oğuzhan Gültekin/Ankara 

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türk Konseyi Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Toplantı açılışında konuşan Özvar, “Türk Yükseköğretim Sistemi, bulunduğu coğrafyanın kadim kültürel mirasından beslenen köklü bir tarihe sahiptir" dedi.

Türk yükseköğretim sisteminin, bulunduğu coğrafyanın kadim kültürel mirasından beslenen köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Özvar; “Avrupa yükseköğretim alanı içinde yer alan Türk yükseköğretim sisteminde 78'i vakıf olmak üzere 207 üniversitemizde 8 milyonu aşan öğrencimiz 180 bin öğretim elemanımız bulunmaktadır. Türkiye, yükseköğretim sistemindeki öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer almaktadır. Uluslararası öğrenci sayılarındaki artış da ülkemizin bir cazibe merkezi olması noktasında emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesidir. Uluslararası öğrenci sayısındaki toplam rakam bugün itibariyle 240 bini bulmuştur. UNESCO verilerine göre dünya genelinde Türkiye en çok uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkeden biridir” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği Orhun Değişim Programı Yönetmeliği ve “Türk Üniversiteler Birliği ve Yüksek Öğrenim Alanının Kurulmasına İlişkin Yönerge’nin 10. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için bir imza töreni düzenlendi. Bu kapsamda hazırlanan yönetmelik metnini ülkemiz adına T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar imzaladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Amerikan kuklası Gülen'in yeşil cübbeyle darbe mesajı verdiği video 4 kişiyi ele verdi
Gündem

Amerikan kuklası Gülen'in yeşil cübbeyle darbe mesajı verdiği video 4 kişiyi ele verdi

Amerikan kuklası terörist Fethullah Gülen'in, ulaşılan istihbarat raporlarına göre darbe emrini 19 Mart 2016'da yeşil cübbesiyle çektiği bir..
Kritik detay ortaya çıktı! Türkiye'ye teklif ABD'den geldi
Gündem

Kritik detay ortaya çıktı! Türkiye'ye teklif ABD'den geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu...
Rusya ve İran’ın arkasına sığınıyorlardı! Ermenistan'a flaş teklif
Dünya

Rusya ve İran’ın arkasına sığınıyorlardı! Ermenistan'a flaş teklif

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kriz halinde oldukları ve Karabağ'da Rusya ile İran'ın arkasına sığınan Ermenistan ile ilgili açıklam..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay