0553 313 94 23

Türkiye yerli üretim için harekete geçti! Kilosu 120 bin dolar

Bursa Uludağ Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tavaslı, OLED ekranların yapımında kullanılan, kilosu 120 bin dolar olan kimyasalın yerli üretimini gerçekleştirip, Türkiye'nin bu alanda söz sahibi olabilmesi için ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:42
Türkiye yerli üretim için harekete geçti! Kilosu 120 bin dolar

Bilgisayar, televizyon, akıllı telefon ve tüm ekranlı cihazlarda, düşük enerji sarfiyatı, geniş görüş açısı ve uzun ömürlü olması nedeniyle kullanımı giderek artan OLED teknolojisi, dünyanın belirli ülkelerinde yüksek katma değerlerle üretilip dünya pazarına sunuluyor. Henüz Türkiye'de üretilemeyen OLED teknolojisinin kimyasal kısmını üretmek için akademik çalışmalarını bu teknoloji üzerinde yoğunlaştıran Uludağ Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tavaslı, bunun için yoğun çaba gösteriyor. Prof. Dr. Tavaslı, uzun yıllar boyunca ekibi ile ekran teknolojileri üzerine çalıştığını belirterek, kilosu 120 bin dolar (Yaklaşık 680 bin lira) olan bu kimyasalın üretilip diğer teknolojilerle birlikte değerlendirilmesi halinde ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağını belirtti.

BURSA ULUDAG UNIVERSITESI ORGANIK KIMYA ANABILIM DALI BASKANI PROF. DR. MUSTAFA TAVASLI, EKIBIYLE BIRLIKTE OLED EKRANLARIN YAPIMINDA KULLANILAN, KILOGRAMI 120 BÄ°N DOLAR'DAN ITHAL EDILEN KIMYASALI YERLI OLARAK URETMEK ICIN AKADEMIK CALISMALARINI SURDURUYOR FOTO-ENVER FATIH TIKIR-BURSA-DHA

Yaptıkları çalışmada, organik moleküller sentezlediklerini dile getiren Prof. Dr. Tavaslı, "Bu moleküller elektrik akımı ya da benzer enerjiler verildiğinde ışık yayan moleküllere dönüşüyorlar. Bunlar da günümüzde ekran teknolojilerinde kullanılıyorlar. Tüm ekranların yapısında camlar vardır. Bu organik moleküller tabakalar halinde camların üzerine dökülüyor. Bu işlem sonrasında bir cihaz elde edilmiş oluyor. Hayatımızda bu teknolojiyi bilgisayarlarda, cep telefonlarında ve tabletlerde kullanıyoruz. Hatta bu teknoloji artık araçlara da kaymaya başladı. Artık arkada seyreden araç, öndeki aracın ne yapacağını ve önündeki trafik durumunu bilmek istiyor. Bizim işimiz bu hayatın her alanındaki cihazlar için organik molekülleri sentezlemek" dedi.

BURSA ULUDAG UNIVERSITESI ORGANIK KIMYA ANABILIM DALI BASKANI PROF. DR. MUSTAFA TAVASLI, EKIBIYLE BIRLIKTE OLED EKRANLARIN YAPIMINDA KULLANILAN, KILOGRAMI 120 BÄ°N DOLAR'DAN ITHAL EDILEN KIMYASALI YERLI OLARAK URETMEK ICIN AKADEMIK CALISMALARINI SURDURUYOR FOTO-ENVER FATIH TIKIR-BURSA-DHA

'Meşakkatli bir yoldayız'

Araştırmaların süreklilik arz ettiğini belirten Prof. Dr. Tavaslı, "Bu cihazların yapımında kullanılan kimyasallar oldukça pahalılar. Bir kilogramı 120 bin dolar, Türk lirasıyla 680 bin lira civarında rakamlarla ithal ediliyor. Ülkemizde bu malzemeleri sentezleyip üretebilirsek, cari açık fazlasının giderilmesine katkıda bulunmuş olacağız. Ancak bunun için meşakkatli bir yoldayız. Ben uzun süredir çalışıyorum. Doktora öğrencim Nuray Altınölçek ve bir başka öğrencim Cemre de bana yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

BURSA ULUDAG UNIVERSITESI ORGANIK KIMYA ANABILIM DALI BASKANI PROF. DR. MUSTAFA TAVASLI, EKIBIYLE BIRLIKTE OLED EKRANLARIN YAPIMINDA KULLANILAN, KILOGRAMI 120 BÄ°N DOLAR'DAN ITHAL EDILEN KIMYASALI YERLI OLARAK URETMEK ICIN AKADEMIK CALISMALARINI SURDURUYOR FOTO-ENVER FATIH TIKIR-BURSA-DHA

'İmkansızlıklar yüzünden ülkemde kalamadım'

1992 yılında kazandığı YÖK bursuyla yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Prof. Dr. Tavaslı, "Bu fırsatı değerlendirip İngiltere'ye gittim. İngiltere'de yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladıktan sonra ülkeme dönmüştüm ancak döndüğüm zamandaki ülkemizin maddi imkanları, üniversitelerimizin elindeki imkanlar maalesef çok yeterli değildi. Tekrar İngiltere'ye döndüm. Doktora eğitiminden edindiğim bilgilerle orada daha teknolojik alanlarda çalışmalar yaptım. 15 yılım orada geçti ve 2008 yılında ülkeme dönüp Bursa Uludağ Üniversitesi'nde çalışmalarımı sürdürdüm" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:42
  1. Bursa
  2. kimyasal
  3. kimya
  4. oled
  5. OLED ekran
  6. EKONOMİ Haberleri
  7. OLED teknolojisi
  8. Uludağ Üniversitesi
  9. Prof. Dr. Mustafa Tavaslı
  10. ekran teknolojileri
  11. organik moleküller
  12. İngiltere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahlatcı’dan hastalara ziyaret
    1. Ahlatcı’dan hastalara ziyaret
    2. Özel Güvenlik sınav sonuçları..
    3. Ataşehir'de otoyol bağlantısında..
    4. Kahramanmaraş’ta pos tefeciliği yapan..
    5. Denizli’de mülteci sayısı 20 binin..
    6. Kahramanmaraş’ta termik santral eylemi
    7. AK Parti'den Ağrı'da yerel yönetim..
    8. Amazon’un sahibi Jeff Bezos, milyon..
    9. Fenerbahçeli kaleci Berke Özer,..
    10. Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti
    11. Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre..
    12. Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi tarihte..
    13. Gezi için kiraladıkları araçla..
    14. Konyaspor forma tanıtım filmi,..
    15. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    16. Milletvekili Tutdere mermer sektörünün..
    17. Başkan Palancıoğlu Cami Kebir Esnafını..
    18. Develi Seyrani Kampüsünde Sıcak Asfalt..
    19. Antalya Büyükşehir Belediyesine grev..
    20. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’dan 65...
    21. Rasim Arı, Nevşehir’in il oluşunun..
    22. Nevşehir Belediyesi’nde halk günü..
    23. Cezayir'deki bugünkü gösterilerde..
    24. Bangladeş Başkonsolosu İslam’dan..
    25. Koray Günter, Hellas Verona'da
    26. KPSS 2019 ÖATB sınav giriş belgesi..
    27. Adıyamanlı kadın halterci Türkiye..
    28. Kocaeli’deki acı olay sonra emniyet..
    29. Fitch yine şaşırtmadı! 14 Türk..
    30. Filistinli vekil ABD'li Müslüman..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı