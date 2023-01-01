Türkiye yerli Patriot'a sonunda kavuştu

Türkiye savunma sanayinde her gün yeni bir müjdeyle karşılaşmaya devam ediyor. 14 Aralık'ta Türkiye ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşuna sevinmesinden sadece 17 gün sonra yeni bir güzel haberle heyecanlandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz. Bugün akşama kadar yayınlamamızı beklesin arkadaşlar. Hava savunma sisteminde güzel bir haber daha gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

Müjde verildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, SİPER füzesiyle ilgili güzel haberi duyurdu. Demir, SİPER Ürün-1 sisteminden güdümlü test füzesinin 100 km'yi aşan menzilde bir hedefi vurduğunu bildirdi. Demir paylaşımına o anların videosunu da ekledi.

Ne anlama geliyor?

Savunma sanayindeki bu güzel haberin duyurulmasının ardından işin uzmanları bunun ne anlama geldiğini Türk halkına açıkladı. CNN Türk ekranlarına bağlanan Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar SİPER füzesinin başarısını ve Türkiye'ye neler katacağını canlı yayında açıkladı.

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş bu füzeyle birlikte Türkiye'nin Patriot'u yakaladığını belirterek "2022 yılının uzun süren çalışmaları sonucunda bu noktaya gelmemiz Türkiye açısından çok önemli. Bu sistemleri çok kısa bir süre sonra S-400 füzelerinin bulunduğu noktaya getirebiliriz. Artık Patriot'lara ihtiyacımız olamayabilir. Bu teknoloji Patriot'a eşit bir teknoloji." dedi.

"Türkiye'nin güvenliği bir kat daha artmıştır"

Bu sistemin kısa süre içerisinde seri üretime geçeceğini bildiren Karakuş, bu teknolojinin fevkalade büyük bir başarı olduğunu söyledi. "100 kilometrenin ilerisi demek bundan sonra bizi tehdit edenler düşünsün demek" diyen Emekli Korgeneral, "Eğer Ukrayna’nın elinde olsaydı, gayet açık bir şekilde şunu söylemek istiyorum; özellikle biliyorsunuz, Rusya altyapı tesislerine yönelmişti, altyapı tesislerine yönelmiş olan füzeleri önleseydi, Ukrayna’da elektrik, su kesintileri, ısınmada sorun olmayacaktı. Şimdi Türkiye düşünün tehdide karşı bunu başarmış durumda. Yıllardır bugünü bekliyorduk. Bu konuda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Savunma Sanayi Başkanlığı bu konuda çok iyi çalıştı. ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve diğer kesimlerle birlikte hep beraber savunma sanayi üstüne koyarak artıyor. Türkiye’nin güvenliği bir kat daha artmıştır" şeklinde konuştu.

2 sene içinde S-400'ü yakalarız

Siper füzesine ilişkin bir açıklama da Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'dan geldi. Bu çalışmanın daha devamı gelecek bir çalışmanın mesajını verdiğini belirten Yarar, "Biz 6 yılda hava savunma sistemleri konusunda alçak, orta ve yüksek irtifada önemli gelişmeler kat ettik. Radar teknolojisinin ASELSAN tarafından bu kadar kısa sürede bu noktaya getirilmiş olması 2 sene içerisinde S-400 sistemleri gibi bir sisteme sahip olacağımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kısa bir sürede milli bir hava savunma sistemine sahip olmasının çok önemli bir mesele olduğunu söyleyen Yarar, "Hava savunma sisteminde tüm parçaların milli olacak olması Türkiye'nin dış politikada da güçlü olmasını sağlayacaktır. Tehdidi ne kadar uzakta tutabildiğimiz önemlidir. Tehdit size gelmeden engellenebilmeli. Uçakların attığı füzeler akıllı mühimmat ve füzelerdir. Sizin de hava savunma sistemlerininiz angaje olarak bunu vurması gerekir. Karşımızdaki füzeler artık süpersonik füzeler. Eğer kaçırılırsa bir diğer hava savunma sistemini devreye sokmak için gereken vakit olacak demek" dedi.

Patriotlara eş bir teknolojiye eriştik

Siper'i ABD üretimi Patrıot'larla karşılaştıran Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, bunun Patrıot'un gelişmiş modellerine eş bir hava savunma sistemi olduğunu söyleyerek "Bir diğer tarafıyla da alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa yani şu an Türkiye kendi üretmiş olduğu silah sistemleriyle, hava savunma sistemleriyle gerek alçak irtifa, gerek orta irtifa gerekse yüksek irtifadan gelebilecek bütün füzeleri ve uçakları engellemekle ilgili bir caydırıcılığın altına imza atmış durumda." diye konuştu.

Menzilin şu anda +100 km olduğunu belirten Ağar, "Bu bir diğer tarafıyla şu demek radar tespit sistemleri bunun çok daha ötesinde bir menzilden yaklaşmakta olan savaş uçağını, füzeyi ya da SİHA’yı görebilecek demek" diye ekledi.