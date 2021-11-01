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Gündem Türkiye yeniden ısınmaya başlayacak
Gündem

Türkiye yeniden ısınmaya başlayacak

Ülke genelinde sıcaklık artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava durumunu resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 15:48:00 -
Türkiye yeniden ısınmaya başlayacak

 Yeni Akit  Ankara 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi sosyal medya hesabından 2 Kasım ile 8 Kasım tarihlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından haftalık hava durumuna ilişkin bilgilendirme yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) “Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Çarşamba gününden itibaren iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verdi.

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