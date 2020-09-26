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Gündem Türkiye yeni NAVTEX ilan etti
Gündem

Türkiye yeni NAVTEX ilan etti

Türkiye, Rodos ve Meis adası arasında 29 Eylül günü yapılacak olan atış tatbikatı için NAVTEX ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:39:00 -
Türkiye yeni NAVTEX ilan etti

Antalya Navtex İstasyonu, Rodos ve Meis adası arasında 29 Eylül gününde geçerli atış tatbikatı için NAVTEX kararını duyurdu. Türk savaş gemileri bölgede atış eğitimleri gerçekleştirecek. Bölge Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan gerginlik sonrası bir nebze olsun yatışmış durumda bulunuyor.

Nevtex ne demek?

Navtex, denizcilere, seyir bilgileri, meteoroloji tahminleri, aciliyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemi olarak biliniyor. Tüm ülkelerin Deniz Kuvvetleri tarafından yapılacak olan eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarı bildiriyor.

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