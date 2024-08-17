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Gündem Türkiye yeni güne faciayla uyandı
Gündem

Türkiye yeni güne faciayla uyandı

Yeniakit Publisher
2024-08-17 07:19:00 -
Türkiye yeni güne faciayla uyandı

Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

S.D. yönetimindeki 35 BFA 638 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki T.A, Z.B, F.B. ve H.A. hayatını kaybetti, sürücü S.D. ile Z.A. ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi, incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Araçtakilerin Erzurum'dan Konya'ya yakınlarının cenazesine gittiği öğrenildi.

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