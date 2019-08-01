Türkiye Yazarlar Birliği'nden Mustafa Miyasoğlu paylaşımı!
Türkiye Yazarlar Birliği, gazetemizin yazarlığını da yapan ve İslami mücadele adına çok büyük bir mücadele veren Mustafa Miyasoğlu'nun ölümün altıncı yılında bir mesaj yayımladı.01 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
Türkiye Yazarlar Birliği, kültür dünyamıza önemli eserler kazandıran, İslam dünyasının önemli mütefekkirleri arasında gösterilen ve gazetemizin yazarlığını da yapan Mustafa Miyasoğlu’nun vefatının 6. yıl dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Türkiye Yazarlar Birliği'nin açıklamasında, "Vefatının 6. yılında Yazar Mustafa Miyasoğlu'nu rahmet ve özlemle anıyoruz. "çıkardım kalbini ay ışığına, yıkandı acının en derin izi, belki taş altında kemik ve kül, bilinmez korkunun karanlık yüzü" ifadelerine yer verildi.
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