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Aktüel Türkiye Yazarlar Birliği, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u andı
Aktüel

Türkiye Yazarlar Birliği, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u andı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:16:20 -
Türkiye Yazarlar Birliği, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u andı

ANKARA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'u, yayımladığı mesajla andı.

TYB, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programına katıldıktan sonra trafik kazasında yaşamını yitiren Prof. Dr. Dursun için vefatının 1. yılında anma mesajı yayımladı.

"Önemli bir bilim ve kültür insanı olan Dursun’a Allah’tan rahmet, sevenleri ve yakınlarına sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verilen mesajda, Prof. Dr. Dursun'un, şölende yaptığı konuşmanın tam metni paylaşıldı.

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