Türkiye yandaş gazetecilerin iki yüzlülüğünü tartışırken Faruk Bildirici'den Ahmet Hakan'a ters köşe!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beraberinde yandaş gazetecilerle Roma'ya gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden, geceliği on binlerce lira olan lüx otellerde konaklanması ve yapılan diğer harcamalar, ülkenin cumhurbaşkanıyla seyahat edip masraflarını da kurumlarından karşılayan gazetecileri hedefe koyan CHP'lilerin iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

"Kriz" çığırtkanlığı yapıp belediyenin bütçesiyle yandaş kimliğe sahip oldukları için Roma sefası süren isimlerle birlikte Ekrem İmamoğlu tartışma konusu olurken, Faruk Bildirici'den Ahmet Hakan'a dikkat çeken bir eleştiri geldi.

Ahmet Hakan'ın geziye eleştirisine cevap veren Bildirici, Hakan'a Genel Yayın Yönetmeni sıfatıyla zor bir soru yöneltti.

Hakan'ın kendi gazetesinin (Hürriyet) spor yazarı İsmail Er'in de bu gezide olduğuna dikkat çeken Bildirici, "Eğer o geziye gidilmesini yanlış buluyorsa, Genel Yayın Yönetmeni olarak Hürriyet yazarını oraya göndermemesi gerekirdi. Ahmet Hakan hem geziye spor yazarı gönderiyor hem de 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağındaki gazeteciler geyiğinin sonu geldi' diye İmamoğlu’nun gezisini alaya alıyor." dedi.

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Faruk Bildirici, değerlendirmesinin devamında İsmail Er'in 2027 Avrupa Oyunları ile ilgili hiçbir haber yapmadığının da altını çizdi:

"Üstelik de İsmail Er o geziye gitti ama Hürriyet’te 2027 Avrupa Oyunları imza töreni ile ilgili bir haber göremedim. Demek gezinin Hürriyet için haber değeri de yokmuş..."