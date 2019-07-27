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Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası

- Denizli'de 7'ncisi düzenlenen ve 12 ülkeden 110 sporcunun katıldığı organizasyon, antrenman uçuşlarıyla başladı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:41
Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası


DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda gerçekleştirilen şampiyonada, antrenman uçuşları yapıldı.

Çameli Kaymakamlığı ile Çameli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, 12 ülkeden 110 sporcunun katılıyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yaylacık Dağı'nda bu yıl yedincisi gerçekleştirilen etkinliğe yurt içinden ve yurt dışından büyük ilgi olduğunu belirtti.

Her yöne atlayış imkanı sağlayan 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'ndaki pistin çok elverişli olduğunu dile getiren Arslan, "Bu yıl yedincisine ev sahipliğini yaptığımız Yamaç Paraşütü Şampiyonası'na Türkiye’den ve yurt dışından 110 sporcu katılıyor. Uluslararası düzeydeki sporcuların katıldığı organizasyonun ilk gününde deneme uçuşları gerçekleştirildi. Yarından itibaren gerçekleştirilecek uçuşlarda sporcular belirlenen rota üzerinde alacakları puanlarla dereceye girmeye çalışacak. Sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Etkinliği, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Çameli Kaymakam Vekili Didem Dinç, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de izledi.

Şampiyona 2 Ağustos Cuma günü sona erecek.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:41
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