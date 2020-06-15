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Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'ndan Bingöl'e geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:57:23 -
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'ndan Bingöl'e geçmiş olsun mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Akyüz, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Bingöl’ün Karlıova ilçesi yakınlarında meydana gelen depremde şehit olan güvenlik korucumuza Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara şifa ve depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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