Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ebrar Karakurt sevdası! Bu leke ne zaman temizlenecek?

Marjinal medyanın, "Ebrar'ın yeni aşkı Neslihan".. ve benzeri başlıklarla arkasında durduğu, sapkın yaşamı ismini kullanarak meşrulaştırmaya çalıştıkları Ebrar Karakurt'a Müslüman Türk milletinin öfkesi artarken, Türkiye Voleybol Federasyonu tepkilere karşı kulaklarını tıkıyor.

Üzerindeki Türk bayraklı formayla, ülkemizi uluslararası arenada temsil eden sapkın Ebrar, milli takımın son maçlarında da yıldızlaştırıldı.

Federasyonun sapkınlık sevdası!

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun sosyal medya hesabı, Ebrar Karakurt'un sözde başarılarıyla donatılırken, Abdulhamid adındaki bir Twitter kullanıcısı ise, Ebrar'ın, "Savaşa savaşa kazanıyoruz" mesajına, "Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz." diye tepki gösterdi.

Bağlı bulunduğu federasyonla, arkasındaki medyadan cesaret alan Ebrar Karakurt, "Boş yapma Abdulhamid" cevabını verdi.

Karakurt'un bu cevabı da başta "Milliyetçi" Meral'in yayın organı Yeniçağ olmak üzere sol marjinal medya kuruluşlarında, "Ebrar'dan hadsize tokat gibi cevap" şeklinde haberleştirildi.

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TBMM'de ilk görüşülecek konular arasında eşcinsel sapkınlık ve aile yapımıza yönelik diğer tehditlerle mücadeleye ilişkin yasal düzenlemeler yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Eşcinsel sapkınlıkla mücadele edeceğiz" mesajları da son dönemde sıklık gösterirken, Voleybol Federasyonu'nun bünyesindeki bu lekeyi ne zaman temizleyeceği merakla bekleniyor.