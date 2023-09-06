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Yaşam Türkiye Voleybol Federasyonu eski Başkanı vefat etti
Yaşam

Türkiye Voleybol Federasyonu eski Başkanı vefat etti

Yeniakit Publisher
2023-09-06 18:39:00 -
Türkiye Voleybol Federasyonu eski Başkanı vefat etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türkiye Voleybol Federasyonu eski Başkanı Teoman Yazgan vefat etti. Yazgan, ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nda 1988-1991 yılında başkanlık görevinde bulunan Teoman Yazgan önceki gün evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hayatını kaybetti.

Yazgan’ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Yazgan için Akyarlar Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni yapıldı.

Fener Mezarlığı'nda toprağa verildi

Törene, Yazgan’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Teoman Yazgan, Fener Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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