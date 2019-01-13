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Türkiye Veteranlar şampiyon oldu!

Türkiye Veteran Milli Futbol Takımı, "Davit Petriaşvili Efsaneler Turnuvası 2019"un final maçında İspanya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

13 Ocak 2019 Pazar 23:51
Türkiye Veteranlar şampiyon oldu!

Türkiye Veteran Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen "Davit Petriaşvili Efsaneler Turnuvası 2019"un finalinde İspanya’yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Tiflis Olimpik Spor Sarayı'nda bu yıl 3. kez düzenlenen "Davit Petriaşvili Efsaneler Turnuvası"na Türkiye, Gürcistan, İspanya, Ukrayna, UEFA ile FIFA'nın veteran takımları katıldı.

Ukrayna'yı yenip finale çıktık

Türkiye, A Grubu'nun ilk maçında ev sahibi ve geçen yılın şampiyonu Gürcistan'la karşılaştı. Ay-yıldızlılar, ilk maçını Gürcistan'a 5-3 kaybettikten sonra grubunda UEFA takımını 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Türkiye ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada rakibine penaltılarda 9-8 üstünlük sağlayan milliler, finale yükseldi.

Finalde İspanya

Finalde ise Türkiye ile İspanya takımları karşılaştı. Türkiye, 2. dakikada Cihan Haspolatlı, 13. dakikada Volkan Arslan'ın golleriyle 2-1 galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu. İspanya'nın tek golünü 21. dakikada Vicente Engonga kaydetti.

Maç sonrası düzenlenen törende Gürcistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Davit Mujiri, Türkiye takımına turnuvanın kupasını takdim etti.

Turnuvanın en iyi oyuncusu Hasan Kabze seçildi. Turnuvanın en skoreri ise 9 gol atan Milan'ın eski oyuncusu ve Tiflis Belediyesi Başkanı Kakha Kaladze oldu.

 

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 23:51
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