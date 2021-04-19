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Siyaset Türkiye ve Yunanistan'dan mutabakat kararı!
Siyaset

Türkiye ve Yunanistan'dan mutabakat kararı!

Türkiye ve Yunanistan, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları için mutabakata vardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 18:29:00 -
Türkiye ve Yunanistan'dan mutabakat kararı!

Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata vardı.

Yapılan açıklamada, planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntılarının yakın zamanda belirleneceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma bakanlıkları, güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı" ifadelerine yer verildi.

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