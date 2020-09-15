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Gündem Türkiye ve Yunanistan NATO karargahında masaya oturdu
Gündem

Türkiye ve Yunanistan NATO karargahında masaya oturdu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki görüşmeler NATO karargahında başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:54:00 -
Türkiye ve Yunanistan NATO karargahında masaya oturdu

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO karargahında başladı.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığından (MSB) geldi.

Açıklamada "Toplantı NATO karargahında başladı" denildi.

Doğu Akdeniz'de Yunan provokasyonu

Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin gazına gelen Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı yaptığı provokasyonlar gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Görüşmenin böyle bir dönemde yapılması, tüm dikkatleri toplantıdan çıkacak kararlara çevirdi. 

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