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Gündem "Türkiye ve Yunanistan İstanbul'da görüşecek" iddialarına AK Parti'den cevap
Gündem

"Türkiye ve Yunanistan İstanbul'da görüşecek" iddialarına AK Parti'den cevap

Reuters'ta yer alan "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı" haberine ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Henüz yer belirlenmiş değil, kesinleşen bir şey yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 20:14:00 -
"Türkiye ve Yunanistan İstanbul'da görüşecek" iddialarına AK Parti'den cevap

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın "Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz konusunda görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı" haberine ilişkin konuşan Çelik, henüz kesinleşmiş bir şeyin olmadığını dile getirdi.

Çelik yaptığı açıklamada, "Henüz yer belirlenmiş değil, kesinleşen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

 

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