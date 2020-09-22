"Türkiye ve Yunanistan İstanbul'da görüşecek" iddialarına AK Parti'den cevap
Reuters'ta yer alan "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı" haberine ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Henüz yer belirlenmiş değil, kesinleşen bir şey yok" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın "Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz konusunda görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı" haberine ilişkin konuşan Çelik, henüz kesinleşmiş bir şeyin olmadığını dile getirdi.
Çelik yaptığı açıklamada, "Henüz yer belirlenmiş değil, kesinleşen bir şey yok" ifadelerini kullandı.