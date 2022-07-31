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Siyaset Türkiye ve Ukrayna arasında kritik temas
Siyaset

Türkiye ve Ukrayna arasında kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 10:03:00 -
Türkiye ve Ukrayna arasında kritik temas

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

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